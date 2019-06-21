نيكولا معوض يطلّ من كواليس فيلمه العالمي في أميركا – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل الممثل اللبناني نيكولا معوض تصوير مشاهده في الفيلم الأمريكية His Only Son في الولايات المتحدة.
ويشارك نيكولا معوض بين الحين والآخر، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات خاصة يظهر من خلالها بشخصيته في العمل المنتظر.
ومن المعروف أنه تم اختيار نيكولا معوض لتجسيد شخصية “النَّبي ابراهيم” من بين أكثر من ألف ممثل حول العالم.
وكان نيكولا معوض قد اعتبر أن مشاركته في فيلم His Only Son مهمّة جدًا، عل الصعيدين المهني لأنه يخوض تجربة عالمية فريدة من نوعها والشخصي لأنه يلعب دور شخصيّة من أفضل رجال الله النَّبي ابراهيم بفيلم بيتناول احدى أهمّ مراحِل حَياتُه”.
يُذكر أن نيكولا يشارك في مسلسل “الباشا” الذي يُعرض على قناة الجديد، ويستمرّ في تصوير الجزء الثاني منه حيث من المتوقّع عرضه في رمضان.
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