مقابلة خاصة: محمد عساف في لبنان تحضيرًا لأعمال جديدة.. ماذا كشف لـ”الخليج 365”؟

شاب خلوق، موهوب وطموح، شارك في برنامج الهواة Arab Idol واستطاع بصوته العذب أن يأسر قلوب المشاهدين وأعضاء لجنة التحكيم، فاجتاز كافة مراحل البرنامج ونجح بالوصول الى النهائيات، ليحصد بعد ذلك اللقب ويصبح اليوم “محبوب العرب”.

هو النجم الفلسطيني المبدع محمد عساف، الذي تمكّن بوقت قياسي أن يثبت نفسه رقمًا صعبًا في عالم الفن والغناء، فلم يكتفِ بالنجاح والانتشار الذي قدّمه له برنامج Arab Idol، انما أصرّ على الاستمرار والعمل والمثابرة ليتقدّم أكثر في هذا المجال ويبقى عند حسن ظن جمهوره الذي أحبّه من بداية اطلالاته كمشترك موهوب ومميّز.

وكون انطلاقته ومسيرته الفنية بدأت من لبنان، حافظ عساف على وفائه لهذا البلد، فاستمر بزيارته بين الحين والآخر، يستذكر فيه أجمل اللحظات وأهم المحطات التي مرّ بها قبل ان يصبح محمد عساف الفنان المشهور والمحبوب من قبل الكثيرين في لبنان والعالم العربي العالم.

عساف زار لبنان مؤخرًا، فالتقاه فريق موقع “الخليج 365” في جلسة مميّزة، تضمّنت دردشة حول مواضيع عديدة.

بداية، كشف عساف لموقعنا عن تحضيره لأعمال جديدة لعام 2020، ضمن استراتيجية مختلفة عما قدمه في أعماله السابقة. فقد اجتمع عساف مع ادارة شركة بلاتينوم ريكوردز ومجموعة mbc، وكذلك التقى مجموعة من الشعراء والملحنين ابرزهم زياد برجي وصلاح الكردي.

ولأن محبوب العرب يحب التنويع وتقديم أعمال فنية تجذب الجمهور، يتأنى في اختيار أغنياته، ويتعامل مع أسماء معروفة ومميّزة. من هنا، أعرب عساف عن حبه واحترامه للفنان الرائع زياد برجي، والذي سبق أن تعاون معه في عدد من الأغنيات، مشيرا الى ان زياد هو من الملحنين الذين يتمتعون بأسلوب خاص ومميز يصل الى القلوب بسلاسة، واعدًا بالتالي المتابعين بأغنية لبنانية جديدة سيقدمها عساف بالتعاون مع برجي.

من جهة أخرى، طرح عساف مؤخرًا أغنيتين باللهجة العراقية، هما “الخليج 365” و “مكانك خالي”، تعاون فيهما مع كل من الشاعر رامي العبودي، الملحن علي صابر والموزّع عثمان عبود، وقد نجحتا بحصد نسبة مشاهدة عالية على قناة عساف عبر يوتيوب، وذلك بفترة زمنية قصيرة وبوقت قياسي.

يعتبر محمد عساف أن الاغنية العراقية متربعة على عرش الأغنية العربية ولها أهمية كبيرة، مشيرًا الى أنه أحب الغناء باللهجة العراقية، كما أن أغنية “مكانك خالي” كانت بمثابة نقلة نوعية له في المجال الفني، وقد حققت نجاحاً منقطع النظير.

أما حول تعاونه مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، فقد أكد عساف أن علاقته بالشركة مميزة، رغم أن العلاقة شهدت ركودًا في الفترة السابقة، بعد تراجع انتاج الشركة بسبب مشاكل في الادارة، الا أن الأمر اختلف هذا العام بعد تغيّر ادارة الشركة، ليعاود عساف ويجدد العقد مع “بلاتينوم” لسنتين مقبلتين، معبرا عن ارتياحه وسعادته بهذا التعاون.

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في سياق مختلف، أعرب عساف في مقابلات سابقة عن حبه الكبير للنجم ملحم زين، لافتا الى ان الاخير كان أول من هنأه بأغنيته الجديدة، لذا كان لا بد لنا أن نسأل عن العلاقة التي تربط بين زين وعساف، فقال: “ملحم زين انسان خلوق ومهذب ناهيك عن انه “الريّس”، هو فنان عظيم ويتحلّى بصوت رائع وشهادتي فيه مجروحة. أنا احبه واحترمه واقدره كثيرا، ومهما قلت عنه ابقى مقصرا بحقه”. ولم ينسَ عساف أن يتقدّم بالتهنئة لملحم زين على “الميني ألبوم” الذي طرحه مؤخرًا وبدأت أغنياته تحقق نجاحًا واسعًا.

اما بما يتعلّق بالأعمال الرمضانية، فقد لفت محمد عساف الى أنه لم يتسنَّ له ان يتابع أي من المسلسلات نظرا لضيق الوقت وسفراته المتعددة، الا أنه استمع لتيترات هذه المسلسلات التي بدورها حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرا الى اعجابه الكبير بأغنية “خمسة ونص” للنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، وكذلك تيتر مسلسل “الهيبة” الجديد “ازمة ثقة” للنجم الشاب ناصيف زيتون، الى جانب عدد كبير من التيترات التي استطاعت أن تنافس سائر الأعمال الغنائية التي طرحت في رمضان.

من هنا، كان لا بد لنا أن نسأل عساف ما اذا كان ينوي خوض تجربة التمثيل قريبًا، أسوة بغيره من الفنانين والنجوم، الا أنه جزم أنه حالياً لا يرغب بخوض هذه التجربة، انما يصبّ كل تركيزه على شغفه الأساسي وهو الغناء. في المقابل، اشار عساف الى انه تلقى عروضًا درامية وسينمائية عديدة، الا أنه لم يراها مناسبة لشخصية محمد عساف، وقد لا تعطي أي إضافة له ولمسيرته الفنية، ما استدعى رفضه لهذه العروض والتأني قبل اتخاذ قرار دخول عالم التمثيل.

في سياق مختلف، التقى عساف مؤخرًا جمهوره في برلين بألمانيا بحفل مميز وناجح، وقد لفت اثناء حديثه لـ”الخليج 365” الى أهمية لقاء الفنان بالجاليات العربية في الخارج، خصوصًا أن الناس في الخارج تكون متشوقة لسماع الاغنيات العربية.

أما عن الحفلات المقبلة، فيستعد محبوب العرب لاحياء مهرجاني موازين وجرش، حيث يقف للمرة الثانية على مسارح هذه المهرجانات أمام جمهوره ومحبيه، كما أنه سيشارك في لبنان بمهرجانات بعلبك الدولية ليقف للمرة الأولى على أدراجها، ويقدّم للجمهور الفن الأصيل. هذه الخطوة يعتبرها عساف مسؤولية كبيرة وخطوة مميزة ومهمة بالنسبة له، كما أنها تشكل اضافة لرصيد الفنان لا تقل عن الاغنيات التي يقدمها.

وفي ما يتعلق ببرنامج Arab Idol، شدد عساف على أهمية برامج الهواة بشكل عام والاضافة التي تقدمها للمشتركين، لافتا الى أنه ما زال يتواصل مع زملائه في البرنامج ابرزهم احمد جمال وفرح يوسف وغيرهما. وفي السياق، وجّه عساف تحية للفائز بلقب Arab Idol في موسمه الرابع، ابن فلسطين يعقوب شاهين، وكذلك النجم أمير دندن، الذي يعتز ويفتخر بهما، مشيرًا الى أنه يفرح عندما يرى أبناء بلده يحققون نجاحات خصوصا في المجال الفني، حيث لا يوجد عدد كبير من الفلسطينيين في هذا المجال رغم المواهب التي يتمتعون بها. وهنا لفت عساف الى أنه قد فتح الباب أمام المواهب الفلسطينية لتنطلق وتلمع في سماء الفن والنجومية.

اما عن لقائه بالسوبرستار راغب علامة مؤخرا في مهرجان المجاز، وتقديمه واياه اغنية “ياريت فيي خبيها”، مشيرا الى انها كانت لحظة مميزة خصوصا انه كان مشتركاً في البرنامج وسبق لعلامة ان توجه باللقب. من هنا عبّر عساف عن حبه الكبير واعتزازه براغب علامة، اذ يعتبره استاذًا في الفن ومثالاً يقتدى به، فعلاممة برأيه، ما زال محافظًا على رونقه وتميزه.

وقبل الختام، كان لا بد لنا من سؤال عساف عن سبب ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي عقب كل اعتداء تتعرض له غزة وفلسطين، فقال: “صوتي لا يعلو وشعبي تحت الضرب. أنا ابن فلسطين وابن هذه القضية وابن هذا الشعب، وأعتبر أنه من أقل واجباتي كفنان فلسطيني أن أقف الى جانب أهلي وبلدي وادعمهم”.