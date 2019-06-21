- 1/2
- 2/2
Jun 21, 2019
في أحدث خطوة لرسم المسار الملكي الخاص بهما، انسحب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من مؤسسة خيرية يتشاركان فيها مع شقيقه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون على ان ينشئان مؤسسة منفصلة.
وأعلن قصر كينزنجتون الخبر في بيان مشيراً ان دوق ودوقة ساسكس، سينشئان مؤسستهما هذا العام بينما ستبقى المؤسسة الملكية “رويال فاونديشن” التي تأسست قبل نحو عشرة أعوام الكيان الخيري الأساسي الذي يعمل من خلاله الأمير وليام وزوجته كيت.
وكان الأمير هاري وزوجته قد انتقلا للإقامة في قصر وندسور غربي لندن بعد أن كانا يقيمان في بيت في محيط قصر كينزنجتون حيث يعيش وليام وكيت. كما نقل هاري وميغان الموظفين والمكاتب الخاصة بهما من قصر كينزنجتون إلى قصر بكنجهام هذا العام.
وتنتشر أخباراً في الآونة تتحدث عن وجود خلافات بين الأخوين وزوجتيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث خطوة، هاري وميغان ينفصلان عن وليام وكيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.