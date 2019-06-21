رفيق خويري يغني الزمن الجميل

Jun 21, 2019 حباً واحتراماً لنجوم الزمن الجميل كالرحابنة والصافي وصباح ونصري شمس الدين وروميو لحود وملحم بركات وغيرهم من الكبار، وإضافة للقدود الحلبية قام الفنان رفيق خويري بإعداد فيديو كليب قدّم فيه توليفة غنائيّة لاقت إعجاباً كبيرًا ، وهذا المزج بالغناء لاقى إستحسانا لدى المتابعين والمراقبين لنشاطات هذا الفنان المتميز.







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