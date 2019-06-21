نجمات بوليوود يشعلن الأجواء في حفل جوائز غراتسيا لعام 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدنا أمس حفلًا مميزًا لمجلة "غراتسيا" لتكريم المواهب الشابة من جيل الألفية في الهند، فيما يتعلق بالأفلام والأزياء، بالإضافة إلى مجال الرياضة والأعمال.

وكما هو متوقع، أشعلت النجمات الحفل بجاذبيتهن وأناقة إطلالاتهن، ومن خلال مجلة "ذا هاوتر فلاي"، نستعرض لكِ إطلالات نجمات بوليوود في حفل توزيع جوائز غراتسيا لعام 2019:

ديبيكا بادوكون

تلفت ديبيكا بادوكون الأنظار دائمًا بإطلالاتها، وفي حفل "غراتسيا" هذا العام، تألقت بجمبسوت حريري من علامة "آشي ستوديو" والذي تميز بلونه الأخضر وتصميم الأكمام المنفوشة، بالإضافة إلى الذيل الطويل.

بينما أكملت إطلالتها بحذاء جذاب بنفس اللون، واعتمدت مكياجًا قويًا وتسريحة ذيل فرس فوضوي أضافت إليها شريط ستان باللون الأخضر أيضًا.

هذا ويجدر بالذكر أن "ديبيكا" حصلت على جائزة أفضل نجمة من جيل الألفية لهذا العام.

جانفي كابور

تتميز "جانفي" بإطلالاتها التي تجمع بين النعومة مع لمسة من الجرأة، وفي حفل مجلة "غراتسيا" هذا العام، لفتت "جانفي" الأنظار ببدلة بنطلون جذابة باللون الوردي من توقيع دار "صافيا" للأزياء، هذا وتميز البليزر بتصميمه الاستثنائي الجريء.

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وبالإضافة إلى إطلالتها، حازت "جانفي" على جائزة أفضل نجمة صاعدة لعام 2019.

انانيا بانداي

بالإضافة إلى أسلوبها الناعم، تتميز "أنانيا" بإطلالاتها العصرية، ولإطلالتها في الحفل، ارتدت "أنانيا" فستان مميز من تصميم "غاليا لاهاف" تميز بتصميمه المنفوش ذا الطبقات ونسقته مع حذاء برتقالي زاهي، كما حصلت على جائزة نجمة الجيل القادم لعام 2019.

راديكا أبتي

اُختيرت "راديكا" للحصول على جائزة F 21 Disruptor لهذا العام، كما اختارت فستان قصير مطبوع وذا تطريزات باللون الأسود، تميز بأكمامه المستوحاة من العصر الفيكتوري، بينما أكملت اطلالتها بأحمر شفاه جريء وخصلات مموجة.

ماسابا جوبتا

بالإضافة إلى نجمات الشاشة الهندية، حصلت مصممة الأزياء "ماسابا" على جائزة أفضل رائدة أعمال في مجال الأزياء لهذا العام، واختارت اطلالتها من توقيع علامتها الخاصة، مرتدية فستان طويل بلون نيود بسيط خال من التفاصيل.