تأكيداً لأنباء تصالحهما.. كاتي بيري تدعو تايلور سويفت لحضور زفافها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية عن انتهاء الحرب التي كانت مشتعلة بين النجمتين كاتي بيري وتايلور سويفت، بعد ظهورهما معاً في فيديو كليب You Need to Calm Down، ها هو موقع رادار أونلاين يؤكد زوال الخلافات تماماً بين النجمتين، حيث وجهت كاتي، 34 عاماً، الدعوة لتايلور، 29 عاماً، لحضور حفل زفافها على أورلاندو بلوم.

وعلم الموقع المعني بأخبار المشاهير من مصدر مقرب من كاتي، أنها وجهت الدعوة لتايلور سويفت وصديقها كي يحضران حفل زفافها، شريطة ألا تحضر تايلور مرتدية ملابس باللون الأبيض.

وأضاف هذا المصدر "هناك تعاون بالفعل بين النجمتين، وها هما تواصلان العمل عليه منذ عودة المياه لمجاريها بينهما. فهما متشابهتان جداً في كثير من الأمور، وتقدران قيمة الصداقة التي تجمع بينهما".

هذا وكانت الخلافات قد بدأت تنشب بينهما عام 2014، حين وجهت تايلور الاتهام لكاتي بسرقة الراقصين الذين يعملون معها، وذلك بعد أن بدأت كاتي في مواعدة حبيب تايلور السابق، جون ماير.