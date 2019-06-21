معتصم النهار: زوجتي هي الصديقة المقربة.. ولم أتوقع نجاح "خمسة ونص" في مصر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري معتصم النّهار، إن علاقته الأسرية مع زوجته وابنته وطيدة تصل لعلاقة الصداقة، موضحًا أن زوجته "لين"، تعد صديقته المقربة، التي يستشيرها في كل ما يتعلق بأعماله الفنية.

وتابع "النهار"، في مقابلة إذاعية ببرنامج "أسرار النجوم"، الذي تُقدمه المذيعة المصرية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم fm"، أن ابنته "ساندرا" تشغل حيزًا كبيرًا من تفكيره طوال الوقت، كونه متعلقًا بها، حيث يسعى للعودة سريعًا إلى المنزل لرؤيتها.

واستطرد الفنان السوري، أن ابنته ترتبط بوالدتها، إلا أنها دائمًا ما تلجأ إليه عندما تشعر بالخوف والاحتياج للاطمئنان، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تُنجب زوجته ولدًا لكنه عند رؤيته لابنته تدلت أمنيته.

وعن أقرب أصدقاء معتصم النهار، في الوسط الفني الذين يستشيرهم في أعماله، أجاب: "باسم ياخور والمنتج صادق الصباح، وسلوم حداد الذي أعتبره بمثابة والدي".

وكشف الفنان معتصم النهار أن شخصية "جاد"، التي قدمها في مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض في رمضان الماضي، ليست بعيدة عن شخصيته الحقيقية.

ونوّه إلى أنه عندما تلقى سيناريو المسلسل بدأ في التحضير لتاريخ شخصية "جاد"، مشيرًا إلى أنه وجد نقاط تشابه بينهما.

وعن نقاط التشابه، قال إنه لا يقبل بالظلم، وهو ما يدفعه إلى بذل كل ما في وسعه في محاولة الدفاع عن الأشخاص الواقعين تحت ظلم، كما أنه يحرص على من يُحب، سواء كان حبيبة، أو قريب، أو صديق، مؤكدًا أنه يهتم بهم للغاية ويحرص على رعايتهم.

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من جانب آخر، أكد معتصم النهار أنه لم يكن يتوقع أن ينجح مسلسل "خمسة ونص" في مصر، ويتابعه الجمهور المصري بهذا الشغف، في ظل المنافسة مع المسلسلات المصرية خلال الموسم الرمضاني، مبررًا ذلك، بأنه كان يرى أن المسلسل سوري لبناني له جمهوره الخاص الذي يستهدف الوصول إليه.

وأوضح أنه يعلم جيدًا أن المسلسلات المصرية لها قدسيتها الخاصة، ولذلك فإن نجاح المسلسل في مصر يعتبر نجاحًا فاق كل توقعاته وطموحاته.

وعن كواليس شخصيته، أكد أنه لم يتردد في تقديم شخصية "جاد" رغم أنها صامتة في غالبية المشاهد، إلا أنه اعتبرها تحديًا فنيًا جديدًا يستطيع أن يثبت نفسه من خلاله.

وتمنّى "النهار"، أن يعمل تحت قيادة المخرجين المصريين شريف عرفة، ومحمد ياسين.

وأعرب عن إعجابه بشخصية النجم المصري محمد رمضان، واصفًا إياه بأنه يرى فيه طموح الشاب العربي.

يُذكر أن معتصم النهار، شارك في مسلسل "خمسة ونص"، الذي قامت ببطولته نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، وبرفقة، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو، تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.