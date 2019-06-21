حسن يوسف يكشف أسباب عودته للمسرح

قال الفنان الكبير حسن يوسف أنه سعيد بعودته للمسرح مرة أخري خاصة بعد الغياب الطويل الفترة الماضية .

أضاف في تصريح لصدي البلد : هذه ليست المرة الأولى بالنسبة لي في الوقوف علي خشبة المسرح ولكن هناك فرق وقت طويل تعدى النصف قرن منذ أخر مرة قدمت عرض مسرحي في البداية ترددت ولكن شغفي للعودة إلى المسرح كان أقوي من قراري .

بالإضافة إلى أن الوقوف علي خشبة المسرح يحتاج إلى مجهود كبير بداية من البروفات والعرض اليومي.

وقال: حبي للشعب السعودي ومدي حبهم للفن المصري كان دعم كبير بالنسبة لي فاستقبلوا فريق العمل ببهجة وسعادة ولا أنسى التصفيق الحار في أولي أيام عرض المسرحية .

وأضاف: آخر عرض قدمته كان مسرحية "تصبح على خير يا حبة عيني" والتي قدمها مع الفنانين الراحلين محمد عوض ويونس شلبي والتى تم عرضها عام 1990.

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مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" من إنتاج أحمد الأبياري وإخراج إسلام إمام وشارك في بطولتها نجوم آخرين منهم سامح حسين وطلعت زكريا وايمان السيد وسليمان عيد وايمى طلعت زكريا ومجدى سعيد وعلاء الحريرى والمطرب الكبير شعبان عبد الرحيم.

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