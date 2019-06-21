طارق الشناوي ينفي وفاة المنتصر بالله

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن خبر وفاة الفنان المنتصر بالله ليس له أساس من الصحة حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "إلى مروجي الشائعات الحمد الله المنتصر بالله بخير، شفاه الله وعافاه".

الفنان المنتصر بالله ابتعد عن الساحة الفنية، خلال السنوات الأخيرة، بعد تدهور حالته الصحية، وما زال يتلقى العلاج منذ عام 2008. قد يهمك ايضاً: المنتصر بالله يكشف حالته الصحية مع عمرو أديب طارق الشناوي يتعرَّض للموت ويُجبر "رامز في الشلال" على وقف الحلقة