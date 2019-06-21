أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن خبر وفاة الفنان المنتصر بالله ليس له أساس من الصحة حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "إلى مروجي الشائعات الحمد الله المنتصر بالله بخير، شفاه الله وعافاه".
الفنان المنتصر بالله ابتعد عن الساحة الفنية، خلال السنوات الأخيرة، بعد تدهور حالته الصحية، وما زال يتلقى العلاج منذ عام 2008. قد يهمك ايضاً: المنتصر بالله يكشف حالته الصحية مع عمرو أديب طارق الشناوي يتعرَّض للموت ويُجبر "رامز في الشلال" على وقف الحلقة
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي ينفي وفاة المنتصر بالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.