"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "نجيبك نجيبك" للنجم المغربى سعد لمجرد ال 6 ملايين مشاهدة وذلك بعد طرحها ب 4 أيام. الأغنية من كلمات الشاعر محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، وتوزيع موسيقى دي جي فان. يذكر لمجرد أعلن منذ فترة ليست ببعيدة تأجيل طرح الديو الذى سوف يجمعه مع الفنان محمد رمضان إلى أن يتم الإعلان عنه فور الانتهاء من التصوير. Advertisements قد يهمك ايضاً: سعد لمجرد يعلن تأجيل الدويتو مع محمد رمضان ويكشف موعد طرح أغنيته الجديدة محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء الجنسي

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