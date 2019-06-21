الأبنودي يقود حسين الجسمى لصدارة تريند جوجل

تصدر الفنان حسين الجسمى تريند جوجل بأغنية " غالى " وهى من كلمات عبد الرحمن الابنودى والحان طلال .

وغناها الجسمى لايف لجمهوره فى حفل جدة بالسعودية ونشر الجسمى مقطع على صفحته على انستجرام وعلق " اتمنى ان تنال اعجابكم "

كان حسين الجسمي طرح مؤخرا على قناته الخاصة على "يوتيوب"، أحدث أغانيه بعنوان "عيدك بلمبارك يا محبوب‏"، من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، و‏توزيع زيد عادل، ايقاعات: سمير القطان، مزمار: علي مدبوح، مكس وماستر: م. جاسم محمد، وذلك احتفاء بعيد الفطر المبارك.

ومنحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤخرا الفنان الإماراتي حسين الجسمي لقب "السفير المفوض فوق العادة" للعمل الإنساني، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة التي أعدتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبنى الهلال الأحمر الجديد في مدينة أبوظبي، وذلك بحضور وتكريم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

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