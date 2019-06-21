وائل كافوري يحتفل بأغنيته الجديدة استشبهت فيكى

احتفل الفنان وائل كفورى بأغنيته الجديدة "استشبهت فيكي‬⁩" وسط عدد من أصدقائه، ونشر وائل على صفحته على انستجرام فيديو من الاحتفال.

وظهر وائل كافوري، في الفيديو، برفقة أصدقائه وهم يقطعون قالب من التورتة مع صوت أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى".

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.

وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على يوتيوب ، بعد كان قد تم طرحها على بعض المتاجر الالكترونية مدفوعة الأجر منذ عدة أيام .

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من ناحية أخرى، يستعد وائل كفوري للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من أعرق المهرجانات الأردنية، "جرش"، والمقرر انطلاق صافرة دورته الـ34 مساء الخميس 18 يوليو المقبل فى مدينة جرش التاريخية، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوي.

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