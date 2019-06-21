نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف الفنان محمد مهران

احتفل الفنان محمد مهران بحفل زفافه على المخرجة مى عبد الحافظ وذلك بحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وظهر الحفل فى شكل مبهر من ناحيه الديكورات وقام بتنظيمه "betterevent&media" سامح مراد ومصطفى مرتضى.

حضر حفل الزفاف العديد من نجوم المجتمع والمشاهير منهم " مدحت صالح ، الفنانة وفاء عامر، الخبير السياحى ورجل الأعمال إيهاب على، خالد الصاوى، ماجد المصرى ،عمرو عبد الجليل، محمد لطفى، الفنانة هناء الشوربجي، محمود حجازى ، النجم سيد رجب، المخرج خيرى بشارة، المنتج محمد حفظى .

كما شارك بالحضور الإعلامي محمد الغيطي ونجلته مى الغيطي ،النجوم خالد أنور ، كريم عبد الخالق ، محمد عز ، احمد خالد صالح ، هنادى مهنا ، هند عبد الحليم ، احمد صيام ، محمد على رزق ، دنيا عبد العزيز ، ساندى ،هدير التوني .

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