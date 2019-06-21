نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف الفنان محمد مهران

القاهرة - لايف ستايل
احتفل الفنان محمد مهران بحفل زفافه على المخرجة مى عبد الحافظ وذلك بحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
وظهر الحفل فى شكل مبهر من ناحيه الديكورات وقام بتنظيمه "betterevent&media" سامح مراد ومصطفى مرتضى.
حضر حفل الزفاف العديد من نجوم المجتمع والمشاهير منهم " مدحت صالح ، الفنانة وفاء عامر، الخبير السياحى ورجل الأعمال إيهاب على، خالد الصاوى، ماجد المصرى ،عمرو عبد الجليل، محمد لطفى، الفنانة هناء الشوربجي، محمود حجازى ، النجم سيد رجب، المخرج خيرى بشارة، المنتج محمد حفظى .
كما شارك بالحضور الإعلامي محمد الغيطي ونجلته مى الغيطي ،النجوم خالد أنور ، كريم عبد الخالق ، محمد عز ، احمد خالد صالح ، هنادى مهنا ، هند عبد الحليم ، احمد صيام ، محمد على رزق ، دنيا عبد العزيز ، ساندى ،هدير التوني .
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