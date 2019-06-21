"لبنى ومريم فخرالدين وصباح".. كيف تحدثت بطلات العندليب عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل محبو الفنان عبدالحليم حافظ اليوم بعيد ميلاده التسعين، ولد عبدالحليم حافظ في 21 يونيو 1929 في قرية الحلوات بالشرقية.

قدم عبدالحليم حافظ في السينما 16 فيلمًا، شاركته فيها نجمات السينما المصرية، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله نجمات أفلام عبدالحليم حافظ عنه.

لبني عبدالعزيز

قالت الفنانة لبني عبدالعزيز، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال" إن الفنان عبدالحليم إنسان طيب وخجول ويحب فنه ووهب حياته لفنه، مشيرة إلى أن الفنان عبدالحليم قال لها مرة "لازم تجربي الملوخية اللي في القزايز وصدقته مما أوقعها في موقف مضحك مع والدتها وأن الفنان عبد الحليم كان كثير المقالب".

نادية لطفي

حلت الفنانة نادية لطفي، ضيفة على برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وتحدثت عن علاقتها بعبدالحليم حافظ، وقالت فيلم "الخطايا" أرسى معاني مهمة للمواطن، إذ يُعَظِّم علاقة الابن بوالديه، كما يرشد ويوجه بأن يكون اختيار الإنسان من خلال أعماله ونجاحه وليس بأمه وأبيه، ولم يكن أحد يصلح لدور "عبد الحليم حافظ" في فيلم الخطايا، سوى عبد الحليم، فهو فنان دقيق وجد ومش بيقتنع بأي حاجة.

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-وأضافت نادية لطفي أن عبد الحليم حافظ لم يستعطف أحدًا بمرضه، كما أشيع في الصحافة، مشيرة أن علاقتها مع عبد الحليم حافظ كانت قائمة على المشاكسة المتبادلة، و يلخصها مشهد الخطايا حين كان يحمل شنطة الجامعة ويخبطها بها.

مريم فخر الدين

قالت الفنانة مريم فخر الدين في حوارها مع الإعلامية هالة سرحان إنها لم تقل إنها كانت ترفض تقبيل عبد الحليم حافظ، وإنما ما قالته في جلسة بينها وبين صديقاتها أن عبد الحليم أثناء تصوير فيلم "حكاية حب" كان مريضا وكان يعاني من الآم في التنفس وكان كثيرًا ما يتوقف التصوير بينهم بسبب مرضه، مشيرة إلى أن عبدالحليم حافظ إنسان طيب.

صباح

قالت الفنانة صباح في حوار مع الإعلامي طارق حبيب، إنها شاركت مع عبدالحليم في فيلم "شارع الحب" وأن علاقة صداقة تجمعها بالفنان عبدالحليم حافظ وإن عبدالحليم إنسان طيب ويحب النجاح لجميع العاملين معه.