معايدة مؤثرة لـ راغب علامة في يوم الأب – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: عايد خالد علامة، نجل السوبر ستار راغب علامة والده في يوم الأب (21 حزيران/يونيو) بمنشور مميّز عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر خالد صورة تُظهر تمثال صبي صغير صُنع بقطع من تمثال آخر يعود لوالده، في إشارة إلى ما يبذله الأباء لبناء حياة أولادهم. وبتعليقه على الصورة كتب خالد: “باخد من عمري وبعطيك”.

من جانبه ردّ راغب على تغردة نجله البكر، وأعرب عن مدى فخره واعتزازه به وبشقيقه الأصغر لؤي فكتب: “انا قديش ربي بيحبني انه يعطيني ذرية صالحة متلك ومتل خيّك انشالله الله بيحفظلي اياك انت ولؤي ويعطيكم الصحة والسعادة وطول العمر وكل النجاح ويبعد عنكم اولاد الحرام انا كل لحظة بشوفكم فيها بشعر فيها انه عمري صار عمرين الحمدلله على حبه وكرمه ورضاه”.

ومن المعروف أن علاقة صداقة مميّزة تجمع راغب علمة مع ابنيه خالد ولؤي وذلك يظهر بوضوح من خلال مشارعهم المتكررة ومنشوراتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.