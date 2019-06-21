سيارة كيفانتش تاتليتوغ الخاص للبيع.. بهذا السعر! – بالصور

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متابعة بتجــــــــرد: قرّر النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ الاستغناء عن واحدة من سياراته وبيعها وهي من نوع “فيراري سبايدر F1” (1998)، وعرضها للبيع على احد المواقع الإلكترونية بمبلغ 725 ألف ليرة تركية أي 125 ألف دولار أميركي.
ومن المعروف عن تاتليتوغ حبه الشديد للسيارات والدراجات النارية، إذ يملك أسطولًا كبيرًا يضمّ عددًا من السيارات والدراجات الفاخرة والنادرة.
وبحسب بعض المصادر المقرّبة من النجم التركي، فإن السيارة حالياً موجودة في احد معارض السيارات في منطقة كوروتشيشمي من أجل بيعها. وتجدون سيارته المذكورة في الصورتين المرفقتين.
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