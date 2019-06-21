مي سليم تستعد لـ”حواديت الشانزليزيه”

متابعة بتجــــــــــرد: تلعب الفنانة المصرية مي سليم بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه” تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، حيث تم التعاقد مع الفنان إياد نصار للبطولة الرجالية، إلى جانب كل من مي سليم، إنجي المقدم، وداليا مصطفى، وإدوارد.

ومن المقرر اختيار عدد من الممثلين خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ التصوير مطلع الشهر المقبل.