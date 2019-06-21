متابعة بتجــــــــــرد: خلال رحلتها إلى هوليوود التي وصلت إليها أخيرًا، إجتمعت النجمة التركية مريم أوزرلي بالممثل العالمي آل باتشينو على مأدبة عشاء، مثلما كشفت.
وفاجأت أوزرلي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيها خلال جلسة عفوية مع آل باتشينو الذي بدا مبتسماً وسعيداً بها.
وعلّقت على الصورتين المرفقتين بالقول: “شكراً آل باتشينو على هذا العشاء الرائع”.
تجدر الإشارة إلى أن مريم أوزرلي تعتبر من أشهر الممثلات في بلدها وأكثرهن جماهيرية في الداخل والخارج التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي في سهرة خاصة مع بآل باتشينو! – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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