نادين نسيب نجيم تستذكر والدها الراحل بصورة مؤثرة

متابعة بتجــــــــــرد: استذكرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والدها الراحل في يوم الأب بطريقة مؤثرة جدًا.
ونشرت نادين صورة ظهرت فيها يدها وهي تحضن يده أثناء تلقّيه العلاج في المستشفى.
وكتبت: “فلترقد روحك بسلام، اشتقت إليك، ولا يسعني الإنتظار أكثر لكي أراك في أحلامي لأحضنك وأقبّلك وأشعر بحبّك غير المشروط”. وتابعت: “أنت ملاكي، أنت قوّتي”.
تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم فقدت والدها بعد صراع مع المرض في آب 2018 ولا تزال تعيش ألم فراقه.
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