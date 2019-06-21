نادين نسيب نجيم تستذكر والدها الراحل بصورة مؤثرة

متابعة بتجــــــــــرد: استذكرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والدها الراحل في يوم الأب بطريقة مؤثرة جدًا.

ونشرت نادين صورة ظهرت فيها يدها وهي تحضن يده أثناء تلقّيه العلاج في المستشفى.

وكتبت: “فلترقد روحك بسلام، اشتقت إليك، ولا يسعني الإنتظار أكثر لكي أراك في أحلامي لأحضنك وأقبّلك وأشعر بحبّك غير المشروط”. وتابعت: “أنت ملاكي، أنت قوّتي”.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم فقدت والدها بعد صراع مع المرض في آب 2018 ولا تزال تعيش ألم فراقه.