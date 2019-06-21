ناتالي بطلة “لعبة العروش” تتألق في السباق الملكي بثوب الأميرات

متابع بتجــــــــرد: تألقت النجمة البريطانية “ناتالي دورمر” في فستان زهري أخضر عند وصولها احتفالية سباق الخيول “رويال أسكوت” للسيدات اليوم في بيركشاير.

وظهرت نجمة “لعبة العروش” 37 عامًا، بمظهر الأميرات، حيث اختارت ثوبًا صيفيا طويلًا وقبعة بلون الخوخ مع حقيبة جلد التمساح وحذاء باللون البرتقالي.

خلال الاحتفال، قامت نجمة “Tudors” بتسليم كأس السباق إلى المتسابق “فرانكي ديتوري” الذي فاجأها بقبلة على خدها بينما كانت “ناتالي” تبدو بحالة معنوية مرتفعة.

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يعد سباق “رويال أسكوت” تقليدًا عريقًا في المملكة المتحدة، حيث يرجع تاريخه إلى الحادى عشر من أغسطس عام 1711 عندما أطلقته الملكة آن للمرة الأولى، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا السباق بمثابة مهرجان حافل في بريطانيا، يحرص أفراد العائلة المالكة على حضور فعالياته؛ حيث يجتذب قرابة 300 ألف مشارك سنويا.

وبينما يخرج آلاف الفرسان في بدلات الصباح الأنيقة، تتنافس السيدات على لقب “القبعة الأكثر جمالا وتألقا”.