بالصور- هكذا أطل بديع ابو شقرا في كواليس “بالقلب”

يواصل الممثل بديع ابو شقرا تصوير مسلسله الجديد “بالقلب” كتابة طارق سويد، اخراج جوليان معلوف وانتاج g8 برودكشن.

ونشر “ابو شقرا” صورتين له من أجواء التصوير على حسابه على انستغرام.

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وكان بديع قد كشف لنا في السابق أن المسلسل رائع جدًا وموضوعه مختلف وجديد.

الجدير بالذكر ان مسلسل “بالقلب” يتم تصويره حالياً في لبنان وهو من بطولة بديع ابو شقرا، سارة ابي كنعان، كارمن لبس، رندة كعدي، غابريل يمين، دارين الجندي، سمارة نهرا، نوال كامل، حسان مراد الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل

فكرة المسلسل مأخوذة من حوادث ومشاكل واقعية تحصل في مجتمعنا وبخاصة في لبنان، على أن يعرض على شاشة LBCIقريباً.