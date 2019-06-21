داليدا خليل تتألق بالأسود في حفل عشاء مؤسسة رينيه معوض

حضرت النجمة داليدا خليل حفل العشاء السنوي الذي أقامته مؤسسة رينيه معوض في البيال – فرن الشباك، تحت عنوان “تيبقى اللبناني بأرضو”، وذلك في حضور حشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والإجتماعية والإعلامية.

واختارت داليدا ان تتألق بهذه المناسبة بثوب أسود ملفت للانظار، حيث بدت في غاية الأناقة والجمال كعادتها.

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من جهة أخرى، تسافر داليدا خليل الى الامارات مطلع الشهر المقبل لاستكمال تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي “بعد الخميس” والذي تنتجه شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني تحت ادارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر.

وعلمنا ان داليدا لا زال امامها ثلاثة أيام من التصوير وتنتهي من الفيلم بالكامل حيث تجسد شخصية “سارة” في الفيلم.

ويضم الفيلم لأول مرة عربيًا نخبة من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والسعودية والامارات ولبنان وسورية.. فيما يحضر الغناء في الفيلم ولأول مرة وبصوت المطرب العراقي محمود تركي.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة نجوم الكوميديا العرب فمن لبنان داليدا خليل، من مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم. ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي ومن وجيهان أنور ومن سورية بسام علي.