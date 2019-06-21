بإطلالة صيفية.. جلسة تصوير لشذا حسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة شذا حسون، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور لها. وظهرت شذا بإطلالة صيفية وسط الطبيعة الخضراء، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وكانت الفنانة شذا حسون زرات مخيم شام للنازحين في محافظة أربيل، مع الكاتبة شهد الراوي والإعلاميين علي الخالدي وميس عنبر، في إطار حملة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتشجيع على التبرع لصالح "صندوق الزكاة" لدعم النازحين.

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