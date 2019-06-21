ريم البارودي بدل منة فضالي في “جوازة مرتاحة”

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 07:40 صباحاً - شاركت الفنانة ريم البارودي بنشر البوستر الدعائي لمسرحية ” جوازة مرتاحة ” عبر حسابها على تطبيق انستغرام. وعلقت ريم البارودي على الصورة قائلة:”توكلنا علي الله .. قريبا مسرحيه كوميديه مستوحاه من مسرحيه ترويض النمره لويليام شكسبير .. جوازه مرتااااااحه .. قريبا باذن الله علي مسرح فندق ميراج الغردقه “. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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