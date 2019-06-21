أحمد فهمي يُوضِّح سبب ارتباطه بـ"هنا الزاهد" وحياته في أميركا

رغم حضوره ونجاحه في تقديم مختلف الأدوار الكوميدية ما زال النجم الشاب أحمد فهمي يخشى خوض تجربة المسرح، وإن كان هذا الأمر الذي لا يتماشى مع شخصيته المحبة لاكتشاف الجديد وخوض المخاطرات.

واعتراف الممثل أحمد فهمي بذلك وبالكثير لوفاء الكيلاني ضمن برنامج "تخاريف" الذي يُعرض "السبت" على MBC مصر.

وتحدث أحمد فهمى لوفاء عن التعليمات الصارمة التي كانت تُفرض عليه وعلى شقيقه التوأم الممثل كريم فهي في الطفولة، من زي المدرسة الموحّد، وإجباره على التقيد بالتوجيهات والأوامر طيلة الوقت، الأمر الذي استمر في حياته حتى مرحلة الشباب، بما في ذلك إلزامه بالتسجيل في كلية الهندسة بدون رغبته.

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وأكد فهمي أن كل ذلك دفعه إلى إهمال دراسته تمامًا، وحوله من تلميذ متفوق إلى طالب جامعي فاشل، قبل أن تضعه الظروف أمام قرار اضطر للرضوخ له، وهو أن يشهد على طلاق والديه في سن التاسعة عشرة، وليسافر بعدها إلى أميركا، كما يكشف أحمد فهمي عن "أول علقة" وأسباب تعرضه للضرب من والديه، ثم إلقاء القبض عليه من أمن الدولة بسبب فيلم "رجال لا تعرف المستحيل"، وعن الليلة السوداء التي أمضاها في السجن، وفي معرض إجابته عن أسئلة وفاء، يبوح عمن يعتبره أفضل كوميديان في مصر، ويتحدث عن مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق، ويعلّق على خطوبته من الفنانة هنا الزاهد. وكيف يتفاعل مع اتهام وفاء له بالغرور وضدّ من سيستخدم طاقية الإخفاء.

يُعرض برنامج "تخاريف.. مع وفاء الكيلاني" على "MBC مصر" كل سبت، الساعة 8:00 مساءً، وتعرض هذه الحلقة من البرنامج السبت 22 يونيو 2019 الساعة 8:00 مساءً على "MBC مصر"، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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