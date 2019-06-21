سميرة سعيد تكشف عن "خسارة كبيرة" بوفاة أقرب معجبيها

ودّعت المطربة المغربية سميرة سعيد، واحدًا من أقرب معجبيها، بعدما توفي في ريعان الشباب، وأكّدت أنّ وفاة أهم معجبيها وأحد أفراد "عائلتها الكبيرة"، "طارق" يُعد خسارة كبيرة جداً، وقدّمت العزاء لعائلته ولكل متابعيها.

ونشرت سميرة سعيد صورة لها مع الفقيد تكشف عن مدى القرب بينهما، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستغرام" قائلة، "البقاء لله.. فقدت شخص مهم أوي من عيلتي الكبيرة.. طارق من أهم متابعيني.. خسارة كبيرة.. شاب في مقتبل العمر، وأضافت: الله يرحمك ويعوض اهلك يا طارق.. "

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سميرة سعيد تقبل التعازي في فقيد "عائلتها الكبيرة"

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وفتحت سميرة سعيد، باب قبول التعازي عبر صفحتها في فقيدها "طارق" وبادرت النجمة فيفي عبده بمواساتها قائلة: "الله يرحمه يا رب"، كما قدمت المطربة المغربية جنات العزاء لمواطنتها، وانضم لهم المطرب خالد سليم قائلا: "البقاء لله .. الله يرحمه و يصبر أحبابه على فراقه"، وعلق جاد شويري بحزن: "حزين لرحيله".

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