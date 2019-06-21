ريم مصطفى تظهر كضيفة شرف في "ولاد رزق 2"

القاهرة - لايف ستايل تُصوِّر الفنانة ريم مصطفى مشاهدها في فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز في مدينة 6 أكتوبر بالحزام الأخضر، الخميس وتجمع المشاهد بينها وبين عز وباقي فريق العمل، مع المخرج طارق العريان، إذ تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف بـ4 مشاهد في الفيلم بجانب أبطاله، بشخصية جديدة ومختلفة عليها.

ويُرشَّح "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. قد يهمك ايضاً: ريم مصطفى تُؤكِّد على عشقها للسفر وتختار أعمالها بعناية ريم مصطفى تتألق في جلسة تصوير جديدة على شاطىء البحر

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