كارول سماحة تفتتح مهرجان موازين على مسرح النهضة

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""الخليج 365"" من بيروت: يستعد الجمهور المغربي لانطلاقة الدورة الـ 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم مساء اليوم الجمعة بعدد من الحفلات المتزامنة في مدينتي الرباط وسلا، أبرزها حفل المغربي محمد رضا واللبنانية كارول سماحة على مسرح النهضة.

ومن المتوقع حضور الآلاف لمتابعة فعالياته الموزعة على مسارح النهضة والسويسي وأبو رقراق ومحمد الخامس وشاطئ سلا والموقع التاريخي لشالة وساحات الرباط. حيث سيُخصص كل مسرح للون موسيقي مختلف بين الشرقي والأفريقي والغربي.

الجدير ذكره أن هذه الدورة تتميّز بمشاركة كبيرة للفنانين اللبنانيين بينهم وليد توفيق وميريام فارس وإليسا وعاصي الحلاني ورامي عياش ونجوى كرم.فيما تشارك من سوريا النجمة القديرة ميادة الحناوي والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن والمغربية يسرا سعوف.

وإلى جانب النجوم المعروفين، يهتم موازين في كل دورة باكتشافات جديدة من المواهب الصاعدة التي يقدمها للجمهور,

هذا ويشارك من فرنسا جوليان كليرك وكاري جيمس وأوريلسان ولارتيست. فيما سيُحيي حفل الختام الفنان الإماراتي حسين الجسمي في 29 يونيو الجاري

