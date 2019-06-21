مصطفى قمر من الإسماعيلية للجمهور: "املوا الاستادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا وفييوهات من مدينة الإسماعيلية. وكتب مصطفى: "الإسماعيلية يا جماعة ساحرة في كل وقت، المغربية وبالليل والصبح، أنا هنا النهاردة علشان تملوا الاستادات ونبقى صورة حلوة لجمهور بيشجع بلده وبيدعو العالم كله لزيارة بلده بحبكوا جدا وتحيا مصر". يُذكر أن الإسماعيلية ستحتضن مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا وفييوهات من مدينة الإسماعيلية. وكتب مصطفى: "الإسماعيلية يا جماعة ساحرة في كل وقت، المغربية وبالليل والصبح، أنا هنا النهاردة علشان تملوا الاستادات ونبقى صورة حلوة لجمهور بيشجع بلده وبيدعو العالم كله لزيارة بلده بحبكوا جدا وتحيا مصر". يُذكر أن الإسماعيلية ستحتضن مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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