خاص "الفن"- وائل رمضان وسلاف فواخرجي في روسيا.. والسبب؟!

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ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري وائل رمضان لموقع "الفن" أنه سافر برفقة عائلته إلى روسيا لقضاء إجازة الصيف هناك حيث ترافقه زوجته الممثلة السورية سلاف فواخرجي وولديهما حمزة وعلي وعمه والد زوجته.
وقال إن ابنه الأكبر حمزة انتهى من دراسة اللغة الروسية هناك، ليدرس في إحدى الجامعات باختصاص نادر جداً يتعلق بالكيمياء والعلوم الطبيعية، حيث قطع دراسة الطب في سوريا لدراسة هذا الاختصاص برغبة شخصية منه.
ويشار إلى أن وائل شارك في الموسم الرمضاني بإخراجه مسلسل "ناس من ورق" ومشاركة ابنه علي في التمثيل في المسلسل نفسه، بينما أطل ممثلاً في الجزء الرابع من "عطر الشام"، بينما أطلت سلاف ببطولة عملين هما "هوا أصفر" و"خط ساحن" بينما حلت ضيفة على مسلسل "ناس من ورق".
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