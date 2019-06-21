شاهد… اغرب ساعة في العالم هل يعمل حقا رجل داخلها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 05:47 صباحاً - وصفها البعض بأنها “أغرب ساعة في العالم واغرب مهنة في التاريخ” أنها ساعة مطار سخيبول أمستردام في هولندا والتي.

هذه الساعة الغريبة تظهر رجلا في داخلها يقوم بمسح عقرب الدقائق كل دقيقة ورسم اخر جديد.

غير ان ما نشاهده في هذه الساعة هو حقيقة تسجيل مدته 12 ساعة يوهم الرائي بأن عاملا يقوم بهذه المهمة.

الساعة من تصميم الهولندي Maarten Baas والذي لديه العديد من التصميمات المشابهة حول العالم.