" أفق بغداد" تصوّر دراما عربية لرمضان المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد شركة "أفق بغداد" لإنتاج مسلسل عربي مشترك بكاميرا المخرج البريطاني من أصول عراقية محمد سعد على أن يُعرَض في شهر رمضان من العام المقبل.

الكاظمي

وفي تصريحات خاصة أكد المنتج علي الكاظمي أن التحضيرات بدأت للإقلاع بالمشروع من لندن، كاشفاً أن المسلسل سيُصوّر في ثلاث مدن هي لندن وأبو ظبي ودمشق بمشاركة حشد من نجوم الدراما العربية ومن عدة جنسيات، وذلك تحت لواء شركة "أفق بغداد" التي تسعى لتأسيس دراما عربية شاملة. كما نوّه بالحضور المؤثر للنجم السوري طارق مرعشلي. وقال: "سعيد بتواجد طارق معنا في هذا المسلسل وهو نجم سوري له حضوره المؤثر في الدراما السورية وله اسمه في الدراما العربية". وأكد ثقته بالمنافسة في رمضان 2020 معتبراً أي عمل عربي مشترك بمثابة مشروع ناجح.

مرعشلي

الفنان طارق مرعشلي الذي توجّه إلى لندن للمشاركة في وضع اللمسات الأخيرة للبدء بالمشروع، قال أنه في غاية السعادة للمشاركة في العمل خاصةً إلى جانب المنتج علي الكاظمي والمخرج محمد سعد. وعبّر عن إعجابه الشديد بأداء شركة "أفق بغداد" مؤكداً أن المشروع وُضِعَ في يد أمينة. وتمنى نجاحه في تقديم الأفضل كاشفاً عن معرفته المسبقة بحاجة العمل لجهود إضافية. وختم قائلاً: "أعتبر هذا المسلسل بمثابة المسؤولية الجديدة بالنسبة لي".

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