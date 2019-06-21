دنيا بطمة لجمهورها: "جاهزين للوك الراقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وكتبت دنيا في تعليقها على الصور: "مين جاهز للوك الراقي"، ونالت الجلسة إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

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