بالأبيض.. أحدث جلسة تصوير لمنة فضالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منه فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير حضعت لها. وظهرت منة فضالي في الصور بملابس كاجوال، غلب عليها اللون الأبيض، ولاقت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي منة بموقع تويتر. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2" 2017 كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

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