بالأسود.. جلسة تصوير جديدة للبنانية داليدا خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجاوي: نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير لها. وظهرت داليدا في الصور بفستان أسود قصير، ونالت الجلسة إعجاب محبي ومتابعي داليدا. يُذكر أن الفنانة داليدا خلال أثارت الجدل بعد ظهورها بمكياج يظهرها بوجه مشوه في أولى حلقات برنامج "لهون وبس" من تقديم هشام حداد، المذاع عبر قناة LBC اللبنانية، تضامنا مع مرضى الحروق.

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