محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"؛ ردا على أحد متابعيه يخبره أنه وافق على الارتباط بفتاة لأن العسيلي مطربها المفضل. وكتب العسيلي: "دا أنت سطحي بقى يا أبو علي، حبيبي والله، بس لما تلبس أنا ماليش دعوة". وطرح العسيلي مؤخرا كليب أغنية "ملايين" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقام العسيلى بتصوير الأغنية فى دولة البرتغال.

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كانت هذه تفاصيل خبر العسيلي لأحد متابعيه: "لما تلبس أنا ما ليش دعوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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