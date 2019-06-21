بالفيديو: سؤال صحفي يغضب أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا، حقيقة فسخ تعاقده مع المنتج اللبناني صادق الصباحي، والذي قدم معه مسلسل “ولد الغلابة”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي. وقال في تصريحاته، أنا لم أوقع مع الأستاذ تامر مرسي، لأني وقعت مع الأستاذ صادق الصباح لموسمين، انتهى موسم وموسم لم ينتهي بعد”.

يذكر أن مسلسل “ولد الغلابة” تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

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