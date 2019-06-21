أكد الفنان أحمد صلاح حسني ، أنه كان صعب بالنسبه له أن يترك رياضة كرة القدم ويتوجه لمجال الفن.
وأضاف "حسني"، خلال لقائه ببرنامج"أون سيت"المذاع علي فضائية "أون إي"، أنه لحن من قبل للفنان عمرو دياب و محمد حماقي
وقال "حسني" ، :" كان قرار صعب أني أبطل كرة عشان أمثل ،قعدت اخد كورسات 5 سنين قبل ما ادخل التمثيل ، المهم وإنت بتعمل الحاجة تتقنها كويس".
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد صلاح حسني: لحنت لعمرو دياب ومحمد حماقي قبل دخولي عالم التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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