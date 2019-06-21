ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: أحمد السقا يخضع لعملية جراحية وفجر السعيد تسخر من أصالة وبلقيس وماجد المهندس موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية بالفيديو- وائل كفوري يطرح فيديو كليب أغنيته "استشبهت فيكي" أحمد السقا يخضع لعملية جراحية سميرة سعيد تنعى شخصا من عائلتها الكبيرة إبنة كارين رزق الله بإطلالة جريئة.. وهكذا علّقت والدتها- بالصورة فجر السعيد تسخر من أصالة وبلقيس وماجد المهندس- بالفيديو ميغان ماركل تلجأ الى جورج كلوني وأمل علم الدين .. وما علاقتها بريهانا؟ المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": أحمد السقا يخضع لعملية جراحية.. وفجر السعيد تسخر من أصالة وبلقيس وماجد المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.