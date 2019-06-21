شيرين عبد الوهاب وبريتني سبيرز ونجلاء فتحي وغيرهن طلبن يد أزواجهن.. فكيف حدث ذلك؟موجز "الفن": أحمد...

ميرنا وليد - بيروت - في تقاليدنا وعاداتنا لا نرى أبداً شابة تطلب يد من تحب أو لنقل إنه من النادر أن نشهد حالة كهذه، إلا أن بعض الفنانات والممثلات الشهيرات جعلن الامر غير مستحيل، بعد أن أقدمن على هذه الخطوة وتقدمن لطلب يد حبيبهن، والصادم في الأمر أن هؤلاء النساء لا تحتجن لأي شيء حتى يصل إليهن الأمير على الحصان الأبيض، فأي شاب قد يتمنى الارتباط بهن، إلا أنهن اخترن الطريق الأجرأ لأي إمرأة.

ومن هؤلاء، نساء عالميات و عربيات، فهل قوبلت أية واحدة منهن بالرفض؟

​الملكة فيكتوريا​

الملكة فيكتوريا طلبت يد نسيبها ​الأمير ألبير​ عام 1839، ففي مذكراتها ذكرت كيف طلبت منه الدخول إلى غرفتها لكي تطلب يده، وقالت إنها عندما سألته إن كان يقبل في أن يكون زوجها ووافق، شعرت بأنها أسعد امرأة في العالم.

​بريتني سبيرز​

على الرغم من أنهما ليسا مع بعضهما الآن إلا أنه من البديهي ذكر بريتني سبيرز كإحدى الفنانات اللواتي كسرن التقاليد والتوقعات، عندما طلبت يد حبيبها ​كيفين فرديلاين​، وذلك على طائرتها الخاصة عندما كانا متوجهين من إيرلندا الى نيويورك. وتقول بريتني أنها في ذلك الوقت كانت قد أنهت جولتها من الحفلات الموسيقية، وكانت سعيدة جداً لأن كيفين رافقها في تلك الفترة كلها واستمتعت بوجوده معها.

وأضافت بريتني أنهما كانا يتكلمان عن الحياة وأنهما يريدان إنجاب الاطفال مع الاتفاق، على مبدأ أن الحب لا يجب أن يتم تتويجه بالزواج عندما قالت له بريتني وماذا إن أردت الزواج هل تقبل بي كزوجة؟ فقال لها لا، إذ أنه كان يرى أن هذا السؤال ليس من الطرف الصحيح فسألها هو السؤال عينه بعد دقائق ووافقت بطبيعة الحال.

​كريستن بيل​

طلبت الممثلة كريستن بيل يد حبيبها انذاك الممثل داكس شيبرد حين سألته إن كان يرغب في الزواج بها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد بالقبول فوراً على عرضها. إلا أنهما كانا قد قررا أنهما لن يتزوجا إلا حين يوافق القانون على تزويج المثليين، وعندما نُص القانون تزوجا في بفيرلي هيلز في عام 2013 ولهما ابنتان.

بينك

​​​​​​​في عام ​​​​​​​2005، طلبت بينك يد زوجها سائق الدرجات ​كاري هارت​ خلال مشاركته في إحدى البطولات. وخلال اللفة الثالثة التي كان يخوضها رفعت بينك يافطة مكتوب عليها :"هل تتزوجني؟ أنا جادة". تزوج الثنائي في عام 2006 ورزقا بابنة اسمها ويلو وابن جامسون.

​إليزابيث تايلور​

​​​​​​​تزوجت إليزابيث تايلور 8 مرات من 7 رجال مختلفين إلا أنها هي من طلبت يد زوجها الثاني الممثل البريطاني ​مايكل ويلدينغ​ وتزوجا في عام 1952 في لندن . لم تتجاوز مدة الحفل لـ15 دقيقة، ورزقا بطفلين قبل أن يتطلقا عام 1957.

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جينيفر هدسون

​​​​​​​طلب بطل الـ WWE دافيد اوتونغا يد حبيبته الفنانة جينيفر هدسون في عيد ميلادها عام 2009، إلا أنها أرادت أن تفاجئه هي أيضاً فأعادت طلب يده في عيد ميلاده بعد 5 أشهر وقدمت له خاتم فيه الماس ذو 5 قراط.

​شيرين عبد الوهاب​

​​​​​​​من ناحية الفنانات العربيات صدم الفنان ​حسام حبيب​ الجمهور، حين قال إن زوجته شيرين عبد الوهاب هي التي سألته ان كان يريد الزواج منها : "يمنفع تتجوزني"، وأكد أنه كان سيطلب هو منها الزواج وقتها لو لم يحدث هذا الموقف.

​دلال عبد العزيز​

​​​​​​​قال الممثل ​سمير غانم​ إنه كان يخشى الزواج، خوفاً من أن يعطل ذلك مسيرته الفنية، إلا أن الممثلة دلال عبد العزيز أصرت على الزواج منه وطلبت من الممثل ​فريد شوقي​ ان يتوسط لها ليضغط عليه: "البنت زي القمر... ما تتجوزها يا واد إنت مستني إيه؟"

​وفاء الكيلاني​

​​​​​​​قبل ان تصبح علاقتهما جدية استقبلت الاعلامية وفاء الكيلاني الممثل ​تيم حسن​ في برنامجها، وخلال محاورته قالت له : "أنا عايزة أتجوزك" فرد: "بقبل فوراً حبيبة قلبي"، إلا أن الموضوع كان مزحة وقتها لأن وفاء كانت متزوجة، لكنه أصبح حقيقة في عام 2017.

​نجلاء فتحي​

​​​​​​​​​​​​​صدمت الممثلة نجلاء فتحي الاعلامي ​حمدي قنديل​، حين عرضت عليه الزواج على الهاتف، بعد أن التقيا لعدة مرات، وقالت له إنها فكرت في الموضوع وتريد ان تتزوجه في اليوم نفسه، ومن شدة توتره راح يردد : "عظيم عظيم". فطلبت منه أن يحضّر جواز سفره ويأتي إلى منزلها لكتب الكتاب.