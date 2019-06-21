فتاة تُربك ناصيف زيتون على المسرح.. شاهد ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 03:54 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من إحدى حفلات النجم السوري ناصيف زيتون.

وظهر ناصيف زيتون في الفيديو وهو يؤدي أغنيته الشهيرة “بربك”، ليفاجأ بشابة قريبة من المسرح تردد معه كلماتها بعد تغييرها لتناسب رجل.

وقد ظهر الارتباك والإحراج على ملامح المغني الشاب، ما دفعه للابتعاد عنها للحظات.