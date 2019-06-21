كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 03:54 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من إحدى حفلات النجم السوري ناصيف زيتون.
وظهر ناصيف زيتون في الفيديو وهو يؤدي أغنيته الشهيرة “بربك”، ليفاجأ بشابة قريبة من المسرح تردد معه كلماتها بعد تغييرها لتناسب رجل.
وقد ظهر الارتباك والإحراج على ملامح المغني الشاب، ما دفعه للابتعاد عنها للحظات.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تُربك ناصيف زيتون على المسرح.. شاهد ماذا فعلت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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