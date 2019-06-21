البنتاغون ينشر صورا لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 02:47 صباحاً - نشرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، فجر الجمعة، صورا لمسار واحداثيات رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.
أكد مسؤول عسكري أميركي أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها طهران، الخميس، لم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقا.
وقال المسؤول، إن مهمة الاستطلاع التي نفذتها الدرون الأميركية قرب مضيق هرمز كانت في المجال الجوي الدولي.
وأوضح أن طائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة كانت تحلق على ارتفاع كبير على بعد 34 كيلومترا قبالة ساحل إيران.
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