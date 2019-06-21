شاهد.. دلع حليمة بولند اثناء ركوبها الخيل في فرنسا قبل ان تسقط ارضا!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 02:47 صباحاً - تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إلى حادثةٍ خلال رحلة قامت بها إلى قصر الملوك بمدينة فرساي في فرنسا.

ونشرت حليمة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه وي تركب الحصاب وتقول بدلع “انا حاليا في قصر الملوك في فرنسا” قبل أن تفقد السيطرة عليه وتبدأ بالاهتزاز والصراخ، لتؤكد في تعليقها على الفيديو أنها سقطت بالفعل.

ومع انتهاء رحلتها، أكدت حليمة بولند، أنها سقطت بالفعل من فوق الحصان، إذ قالت: “وآخر شيء طحت من الحصان، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال”.

ودائمًا ما تحرص حليمة بولند على مشاركة جمهورها ومتابعيها تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها للعديد من الدول، ولم يكن هذا أول حادث تتعرض له الإعلامية الكويتية، إذ تعرضت -أخيرًا- سيارتها لحادث أثناء وجودها في قرطبة.