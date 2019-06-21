شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن الأخبار التي أشيعت مؤخرُا حول صلحها مع هيفاءن بعد نشر صورة تجمعهما.

رولا يموت، قالت خلال خاصية Ask Me A Question عبر تطبيق «إنستجرام»: «شو بدك أتصور معها وهي في المستشفى يعني؟ بعدين اتصورنا أو ما اتصورنا شو راح يغير بقدرك؟ المهم وقفت جنبها وساندتها بظرفها الصحي».

وبعد مطالبتها بالتدخل للمصالحة بين هيفاء وابنتها زينب ردت: «ما بدخل بين أم وابنتها»، وكشفت أن أغنية «ما صار»، لأختها هي المفضلة لديها.

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وكان المفاجأة هو إعلان رولا يموت، زواجها من مسئول لبناني كبير ولكنها لم تكشف عن اسمه أو ماهيته، واكتفت بهذا الإعلان.

الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل، كانت قد نشرت صورة مركبة لها برفقة هيفاء وهبي، عبر خاصية الأستوري وعلقت عليها قائلة: «أختي فيكي الحياة أحلى»، كما اعتمدت الصورة كـ”بروفايل” لحسابها.

ذكر أن هيفاء وهبي، كان تبرأت من شقيقتها بسبب كليباتها وصورها كما أن الخلافات بينهما وصلت لساحات المحاكم اللبنانية.