إعلامية مصرية تهاجم ياسمين صبري.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لهجوم عنيف من قبل إعلامية مصرية وذلك بسبب تعليق لها على صورتها التي ظهرت فيها وهي تقف على رأسها خلال ممارستها لرياضة اليوجا.

وهاجمت الإعلامية ريهام سعيد، ياسمين صبري بسبب سخريتها من أصحاب متلازمة داون، في تعليقها على أحد متابعيها على “إنستجرام”، وذلك رغم قيام ياسمين بحذف التعليق بعد الهجوم الذي تعرضت له.

وقالت ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب”.

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وجاء التعليق مصحوبًا بصورة ياسمين صبري، التي ظهرت فيها وهي واقفة على رأسها، مع تعليقها الذي ردت به على متابعيها، إذ قال لها: “فعلتها وأنا عمري 6 سنوات”، لترد عليه ياسمين: “نعم، أراهن إنك فعلتها، ولذلك تعاني من متلازمة داون الآن”.

وكانت ياسمين صبري، قد خضعت لجراحة مؤخرًا داخل إحدى المستشفيات الخاصة في قدمها، وغادرت المستشفى بعد ساعات قليلة من خضوعها للجراحة.

ياسمين صبري كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية في أولى بطولاتها المطلقة.

المسلسل تألف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ونهال عنبر، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.