عمر السعيد يحتفل بافتتاح مشروع جديد بحضور نجوم الفن.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري عمر السعيد بافتتاح مشروعه الجديد، وهو عبارة عن مطعم في منطقة الشيخ زايد.
الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، ومن بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنانة نجلاء بدر وزوجها، والإعلامية بوسي شلبي.
بوسي شاركت جمهورها بصور ومقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ومازحته قائلة: “ده اللي قتل فريدة وأخد الفلوس جاب بيها المطعم”، في إشارة لدوره في مسلسل “زي الشمس”.
يذكر أن عمر السعيد قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد مالك، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.
ولعب الفنان عمر السعيد دور ضابط شرطة يساعد صديقته التي لعب دورها دينا الشربيني في العثور على قاتل شقيقتها “فريدة”، والتي لعبت دورها الفنانة ريهام عبدالغفور.
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