ريهام عبدالغفور تتحول لـ «بلياتشو» في أحدث ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة غريبة.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة مرتدية ملابس “بلياتشو”، كما وضعت باروكة شعر أحمر على رأسها، وارتدت نظارة شمسية ضخمة.

ريهام أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “املأ حياتك بالقصص والألوان والمغامرات”.

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يذكر أن ريهام عبدالغفور قد نشرت مؤخرا بصورة حديثة برفقة زوجها، استعرضت خلالها ملامح وجهها وهي في أحضان زوجها بدون وضع أي أدوات تجميل أو فيلر لوجهها، وقد وصف بعض جمهورها الصورة بـ “الجريئة”.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

وقدمت ريهام خلال العمل شخصية زوجة خائنة وتنجب طفل من أخر غير زوجها، ظلت طوال حلقات المسلسل محور البحث عمن قتلها حتى الحلقة الأخيرة من العمل.