محمد الشرنوبي يحيي أول حفل له بعد الخطوبة.. وخطيبته وسط الحضور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد الشرنوبي حفل غنائي كبير على المسرح المكشوف بدار الأوبر المصرية، يوم الأربعاء 19 يونيو ضمن فعاليات المهرجان الصيفي،

ويعد هذا هو الحفل الأول الذي يحييه الفنان المصري بعد إعلان خطبته على مديرة أعماله سارة الطباخ، والتي حرصت على حضور الحفل، والتقطت لها الكاميرات صورة بين الجمهور.

الفنان المصري بدأ الحفل بتوجيه الشكر للجمهور، ثم قدم أغنية “حتة من الخيال”، وعدد كبير من أجمل الأغاني، ما بين أغنيات ألبومه الجديدة “زي الفصول الاربعة”، وأغنيات أخري لنجوم الزمن الجميل، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

Advertisements

وكان محمد الشرنوبي قد احتفل بخطوبته على المنتجة الشابة سارة الطباخ، والتي شاركت جمهورها بصور من خطوبتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «خطوبتي رسميا من شرنوبي».

الشرنوبي ظهر في فيديو نشرته سارة وهو يطلب يدها من والدها، وتلقى الثنائي عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور، وأيضا من قبل الفنانين.

وسارة الطباخ هي منتجة ألبوم محمد الشرنوبي الأخير «زي الفصول الأربعة»، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.