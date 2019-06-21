أوس أوس يوجه تهنئة خاصة لأحمد مكي.. ويؤكد: ضحك عليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري أوس أوس على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد مكي، ووجه تهنئة خاصة له.

أوس أوس نشر مجموعة صور جمعته بمكي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “بعيدا عن أنه من أهم نجوم الوطن العربى وكلنا بنتعلم منه إلا إنه من أكتر الناس اللى قريبين من قلبي”.

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وأضاف: “وأكتر حد بجد كان جنبى فى حاجات كتير ع المستوى الشخصي قبل الفنى بالرغم إنه ضحك عليا وقالى هخليك تغنى معايا الا انه من اكتر الناس اللى بستمتع وبتبسط بالشغل معاه”.

واختتم كلامه بقوله: “كل سنه وانت طيب يا كبييييير كل سنه وانت طيب يا قائد كل سنه وأنت طيب يا سلطان يا مسلطن يا مستسلطن #احمد_مكى #اوس_اوس”.

وكان أحمد مكي قد احتفل بهذه المناسبة، بأن نشر صورة حديثة له، على حسابه على “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: ” أیوه جوزاااااء ... مش بایدی والله.. عید میلادی صادف رقم غریب السنه دی 19.6.19.. شکرا لیکم عشان افتکرتوا عید میلادی وکل سنه وانتم طیبین”.