حكيم يقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية «متجمعين».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلقت شركة سينرجى كليب المطرب والفنان المصري حكيم، للأغنية الرسمية لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت اسم “متجمعين”، وهى من تأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان.
وعكف ياسر سامى على إخراج الكليب مؤخرا، وهو من توزيع طارق عبد الجابر، ومهندس الصوت أمير محروس، وإنتاج شركة سينرجي لـ تامر مرسى.
ويغني حكيم باللغة العربية، والثاني النيجيري” فيمي كوتيه” يغني باللغة الإنجليزية، والذي سبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، ورشح لجائزة الجرامي 4 مرات والثالثة من كوت ديفوار المطربة العالمية” دوبيه” الحائزة على جائزة جرامي سنة 2004 وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية.
وتم اختيار الثلاثي لشهرتهم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
وجاءت كلمات الاغنية كالتالي :
لو 100 حاجة فرقتنا.. الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس.. جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة.. وبتعشق كلمة كورة.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو.. ومو صلاح في الصورة.. متجمعين.. على حلم كبير على حب وخير.. متجمعين.. متجمعين.. بولادنا السُمر.. العالم عارف إحنا مين.. والإيد في الإيد مع بعض تملّي مكملين.. متجمعين.. من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين.. متجمعين.. وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين.. نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فايزين.. أفريقيا..أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو.
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